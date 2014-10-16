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На выставке "Россия" в Москве представили стенд Петербурга
Сегодня, 17:31
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На выставке "Россия" в Москве представили стенд Петербурга

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За один день экспозицию посетили 12,5 тыс. человек.

4 ноября в Москве на ВДНХ открылась Международная выставка главных достижений страны "Россия". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Экспозиция Петербурга оформлена с применением мультимедийных технологий, которые позволяют окунуться в атмосферу города. Для детей предусмотрена специальная программа.

На стенде Северной столицы можно увидеть макет Дворцового моста, зайцев из Петропавловской крепости, атлантов Эрмитажа и молодого Петра I. За один день экспозицию посетили 12,5 тыс. человек, отметили в комитете по культуре. 

Выставка "Россия" завершится 12 апреля 2024 года. Вход свободный. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге открылась выставка "Фронтовые этюды" с работами из зоны СВО.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района

Теги: вднх, выставка форум россия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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