Петербургский спортсмен завоевал "серебро" на зимних играх Специальной Олимпиады в Италии

Спортсмен из Петербурга Владислав Федорук стал двукратным серебряным призером на Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады в Турине в Италии. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский 18 марта.
Около 1,5 тыс. атлетов из более чем 100 стран участвовали в соревнованиях. Житель Северной столицы завоевал сразу два "серебра" в беге на снегоступах – на дистанциях 100 и 200 метров.
Очень круто! Поздравляю!
Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что петербургская сборная в четвертый раз взяла Кубок России по баскетболу на колясках.
Фото: Telegram / Пиотровский Online
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