Петербургский спортсмен завоевал "серебро" на зимних играх Специальной Олимпиады в Италии

Около 1,5 тыс. атлетов из более чем 100 стран участвовали в соревнованиях.

Спортсмен из Петербурга Владислав Федорук стал двукратным серебряным призером на Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады в Турине в Италии. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский 18 марта.

Около 1,5 тыс. атлетов из более чем 100 стран участвовали в соревнованиях. Житель Северной столицы завоевал сразу два "серебра" в беге на снегоступах – на дистанциях 100 и 200 метров.

Очень круто! Поздравляю! Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская сборная в четвертый раз взяла Кубок России по баскетболу на колясках.

Фото: Telegram / Пиотровский Online