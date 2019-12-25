  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургский спортсмен завоевал "серебро" на зимних играх Специальной Олимпиады в Италии
Сегодня, 12:55
160
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербургский спортсмен завоевал "серебро" на зимних играх Специальной Олимпиады в Италии

0 0

Около 1,5 тыс. атлетов из более чем 100 стран участвовали в соревнованиях.

Спортсмен из Петербурга Владислав Федорук стал двукратным серебряным призером на Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады в Турине в Италии. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский 18 марта. 

Около 1,5 тыс. атлетов из более чем 100 стран участвовали в соревнованиях. Житель Северной столицы завоевал сразу два "серебра" в беге на снегоступах – на дистанциях 100 и 200 метров. 

Очень круто! Поздравляю!

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская сборная в четвертый раз взяла Кубок России по баскетболу на колясках. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: италия, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии