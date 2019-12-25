Петербургский скульптор Роман Шустров госпитализирован с пневмонией

Петербургский скульптор Роман Шустров, создавший скульптуру ангела в Измайловском саду, попал в Мариинскую больницу.
Он госпитализирован с тяжелой пневмонией. Об этом сообщили его друзья в соцсетях.
Известно, что у скульптора неделю держалась высокая температура, её не удавалось сбить таблетками. В итоге Роман Шустров решил отправиться на лечение в больницу.
Ранее мы сообщили, что умер врач Городской станции скорой помощи Владимир Манькович.
Фото: "KudaGo: Home | Санкт-Петербург" / ВКонтакте
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