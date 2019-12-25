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Петербургский скульптор Роман Шустров госпитализирован с пневмонией
Сегодня, 14:52
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ruzannar

Петербургский скульптор Роман Шустров госпитализирован с пневмонией

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Известно, что у него неделю держалась высокая температура.

Петербургский скульптор Роман Шустров, создавший скульптуру ангела в Измайловском саду, попал в Мариинскую больницу.

Он госпитализирован с тяжелой пневмонией. Об этом сообщили его друзья в соцсетях.

Известно, что у скульптора неделю держалась высокая температура, её не удавалось сбить таблетками. В итоге Роман Шустров решил отправиться на лечение в больницу. 

Ранее мы сообщили, что умер врач Городской станции скорой помощи Владимир Манькович.

Фото: "KudaGo: Home | Санкт-Петербург" / ВКонтакте

Теги: коронавирус спб, пневмония, скульптор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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