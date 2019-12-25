Петербургский скульптор Роман Шустров госпитализирован с пневмонией

Известно, что у него неделю держалась высокая температура.

Петербургский скульптор Роман Шустров, создавший скульптуру ангела в Измайловском саду, попал в Мариинскую больницу.

Он госпитализирован с тяжелой пневмонией. Об этом сообщили его друзья в соцсетях.

Известно, что у скульптора неделю держалась высокая температура, её не удавалось сбить таблетками. В итоге Роман Шустров решил отправиться на лечение в больницу.

Ранее мы сообщили, что умер врач Городской станции скорой помощи Владимир Манькович.

Фото: "KudaGo: Home | Санкт-Петербург" / ВКонтакте