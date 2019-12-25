Умер врач Городской станции скорой помощи Владимир Манькович

Его имя появилось в Списке Памяти медицинских работников, погибших во время пандемии коронавируса.

В ночь на вторник, 5 мая, стало известно о смерти старшиго врача оперативного отдела Центральной подстанции Городской станции скорой медицинской помощи Петербурга Владимира Маньковича.

Пресс-служба медицинского учреждения сообщила, что врач скончался на 68-м году жизни после тяжелой болезни. Дата похорон Владимира Маньковича будет объявлена дополнительно.

Имя специалиста было внесено Списке Памяти медицинских работников, погибших во время пандемии коронавируса.

Ранее, 4 мая, подтверждены еще 3 смертельных случая от коронавирусной инфекции COVID-19 в Петербурге. Данные приводит спецкомиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ.

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