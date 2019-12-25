В Петербурге умерли еще три пациента с COVID-19

Данные привели в спецкомиссии.

Вечером в понедельник, 4 мая, подтверждены еще 3 смертельных случая от коронавирусной инфекции COVID-19 в Петербурге. Данные приводит спецкомиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ.

Отмечается, что 57-летний мужчина скончался в Городской многопрофильной больнице №2, а 63-летняя и 87-летняя пациентки были в Госпитале для ветеранов войн.

У погибших был ряд хронических заболеваний, среди которых – ожирение и сердечно-сосудистые патологии. Смертельным заболеванием, у всех признана вирусная пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией.

Отметим, что на 4 мая в Петербурге за сутки зарегистрированы 317 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За минувшие сутки в городе выздоровели 136 человек, а умерли трое. Всего число выздоровевших в городе составило 1197 человек, а погибших – 37. Общее число зараженных составило 5346 человек, из них активных – 4112 человек.

Фото: Piter.tv