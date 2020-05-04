В Петербурге выявлено 317 новых заразившихся COVID-19 за сутки

За минувший день в городе выписано более 100 человек.

По данным на утро 4 мая, в Петербурге за сутки зарегистрированы 317 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в информационном центре по ситуации с коронавирусом в России.

Отмечается, что за минувшие сутки в городе выздоровели 136 человек, а умерли трое. Всего число выздоровевших в городе составило 1197 человек, а погибших – 37. Общее число зараженных составило 4112 человек.

Отметим, что за минувшие сутки в России выявлен 10 581 новый подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 82 регионах. Без клинических проявлений болезни выявлено 5352 случая.

Глава ООН Антониу Гутерриш выступил против распространения лживой информации о коронавирусе COVID-19. Он обратил внимание, что мир захлестывает волна дезинформации о COVID-19. Ненависть распространяется быстрее, чем сам вирус. Мир должен объединиться и против этой болезни, считает генсек организации.

Видео: Всемирная организация здравоохранения / ВКонтакте

Фото: Piter.tv, стопкоронавирус.рф