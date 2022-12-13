Петербургский отель выплатит штраф 25 тысяч рублей за отказ пустить в СПА инвалида

Отель Parklane на улице Рюхина оштрафовали за дискриминацию инвалида. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Установлено, что в феврале 2023 года мужчине было отказано в посещении СПА-комплекса, расположенного в отеле, и предоставлении заранее оплаченных им услуг. Руководство объяснило свое решение наличием у мужчины инвалидности.
Прокурор после проверки возбудил дело об административном правонарушении по ст. 5.62 КоАП РФ (дискриминация) в отношении юридического лица.
Организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.
Видео: Прокуратура г. Санкт-Петербурга
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