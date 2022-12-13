Проводится доследственная проверка по факту возможного нарушения прав инвалида в петербургском отеле

В рамках проверки опрошен мужчина, администраторы отеля, изъяты и осмотрены видеозаписи из отеля, назначена судебная лингвистическая экспертиза.

Следственным отделом по Петроградскому району Петербурга проводится доследственная проверка по факту возможного нарушения прав 38-летнего мужчины, являющегося инвалидом 1 группы в одном из городских отелей.

Было установлено, что 25 февраля мужчина вместе с семьей заселился в отель Parklane, расположенный на улице Рюхина, а также предварительно по телефону забронировал массажные процедуры и время посещения спа-комплекса отеля. По факту же сотрудники отеля отказали мужчине в пропуске в аква-зону. Свои действия представителя отеля мотивировали необходимостью соблюдения санитарных норм, а также собственной безопасности мужчины, в связи с тем, что спа-зона отеля не оборудована для гостей с ограниченными возможностями.

В рамках проверки опрошен мужчина, администраторы отеля, изъяты и осмотрены видеозаписи из отеля, назначена судебная лингвистическая экспертиза.

Видео: СК Петербурга