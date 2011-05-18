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Петербургские ученые научились определять фиброз сердца при помощи ИИ
Сегодня, 18:50
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Петербургские ученые научились определять фиброз сердца при помощи ИИ

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Нейро-технологии позволят врачам быстро анализировать МРТ-снимки и подбирать стратегии лечения инфаркта.

Специалисты из ИТМО совместно с учеными из НМИЦ имени Алмазова создали алгоритм, с помощью которого можно быстро и точно определить фиброз сердца. Это стало возможно благодаря технологиям искусственного интеллекта, – сообщают в пресс-службе петербургской администрации.

Как утверждают в Смольном, применение разработанного алгоритма поможет врачам упростить сложный процесс обработки МРТ-снимков и ускорить подбор наиболее эффективной стратегии лечения инфаркта и прочих заболеваний сердца.

Эта разработка является еще одним значимым вкладом петербургских ученых в решение актуальных практических задач, способствующих инновационному развитию нашего города и страны. Университет ИТМО – один из наших ключевых партнеров в реализации научно-технологических инициатив как на региональном, так и на федеральном уровне. Только в этом году в рамках стратегической программы "Приоритет 2030" университет, занимающий лидирующие позиции среди 119 участвующих в ней вузов страны, привлечет из федерального бюджета 1 млрд рублей на развитие своих проектов, в том числе в сфере искусственного интеллекта

Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга

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Фото: ИТМО News

Теги: искусственный интеллект, итмо, фиброз сердца
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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