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Психолог перечислила нюансы построения отношений в зрелом возрасте
Сегодня, 16:58
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Психолог перечислила нюансы построения отношений в зрелом возрасте

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С возрастом сложнее принимать привычки другого человека.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Анастасия Морозова перечислила нюансы построения отношений в зрелом возрасте. 

Отмечается, что в РФ в последние годы зафиксировали рост количества свадеб, которые играют люди "серебряного" возраста. Для них новая семья – возможность общения и взаимной поддержки. По словам специалиста, тенденция связана с увеличением продолжительности жизни. 

С возрастом сложнее принимать привычки другого человека. Психолог объяснила, как это сделать легче. Главную роль в вопросе играет чувство уважения. К привычкам партнера можно относиться с интересом и без категоричности. А еще важно знать о возможных кризисных ситуациях. 

Мы сталкиваемся с отношением нашего социума, который у нас образовался, особенно непринятие взрослых детей, внуков. У взрослых детей есть взрослое мнение – они могут очень категорично высказываться. 

Анастасия Морозова, психолог 

В таком случае лучше поговорить с близкими о страхах, которые провоцируют подобную реакцию. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: брак, психология, серебряный возраст
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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