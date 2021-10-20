Психолог перечислила нюансы построения отношений в зрелом возрасте

С возрастом сложнее принимать привычки другого человека.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Анастасия Морозова перечислила нюансы построения отношений в зрелом возрасте.

Отмечается, что в РФ в последние годы зафиксировали рост количества свадеб, которые играют люди "серебряного" возраста. Для них новая семья – возможность общения и взаимной поддержки. По словам специалиста, тенденция связана с увеличением продолжительности жизни.

С возрастом сложнее принимать привычки другого человека. Психолог объяснила, как это сделать легче. Главную роль в вопросе играет чувство уважения. К привычкам партнера можно относиться с интересом и без категоричности. А еще важно знать о возможных кризисных ситуациях.

Мы сталкиваемся с отношением нашего социума, который у нас образовался, особенно непринятие взрослых детей, внуков. У взрослых детей есть взрослое мнение – они могут очень категорично высказываться. Анастасия Морозова, психолог

В таком случае лучше поговорить с близкими о страхах, которые провоцируют подобную реакцию.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)