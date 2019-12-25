На форуме "Выше Крыши" петербургские проекты получили гранты на сумму 10,6 млн рублей

Гранты получили 22 проекта.

На всероссийском молодежном форуме "Выше Крыши" 22 петербургских проекта получили гранты на сумму 10 678 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На конкурс было подано 115 проектов от молодых людей со всей России. Каждый из них получил до 1,5 млн рублей на реализацию своей идеи. Самыми популярными темами стали экология, туризм и развитие социальных лифтов.

Самые крупные гранты получили три проекта из Петербурга: проект Никиты Голубова "Креативный код: культурная столица" (1,2 млн рублей), проект Натальи Петрашевой "Карьертон: конструктор новой реальности" (1,1 млн рублей) и проект Андрея Ярмантовича "Ленинградский Рубеж" (1 млн рублей).

Ранее мы писали, что власти Петербурга выделят гранты на 14 социально значимых проектов.

Фото: ВКонтакте / Форум "Выше Крыши"