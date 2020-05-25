Власти Петербурга выделят гранты на 14 социально значимых проектов

На реализацию проектов Смольный потратит 11 млн рублей.

Во вторник, 31 августа, комиссия при комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями объявила победителей конкурсного отбора на получение грантов из городского бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На конкурсный отбор 44 организации прислали 58 проектов. Допущены до конкурса были 33 проекта от 22 организаций, 14 из которых комиссия поддержала.

Самое большое количество баллов получили проекты "Голос" – по профилактике наркозависимости молодежи, образовательный курс для творческой молодежи "Медиа весна 2021", проект "Зеркало" по социализации молодежи, склонной к совершению правонарушений, и фестиваль "GreenFest" – проект популяризации экологичного образа жизни.

Ранее мы писали, что лучшие 8 школ города получат по 25 млн рублей от Смольного.

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