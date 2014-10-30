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Петербургские педагоги победили в 12 номинациях конкурса "Воспитатели России"
Сегодня, 17:10
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Петербургские педагоги победили в 12 номинациях конкурса "Воспитатели России"

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Среди победителей – воспитатели детских садов, а также учитель-дефектолог отделения дошкольного образования школы.

В пятницу, 17 декабря, в Москве в формате телемоста прошла торжественная церемония награждения победителей IХ Всероссийского конкурса "Воспитатели России", в котором педагоги из Петербурга победили в 12 номинациях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города. 

Среди победителей – воспитатели детских садов № 39, № 36, № 75, № 83, №29 и "Кудесница", а также учитель-дефектолог отделения дошкольного образования школы № 131. 

Сегодня в Петербурге насчитывается 1158 государственных дошкольных детских учреждений, в которых трудятся 23 599 воспитателей.

Ранее мы писали, что на территории бывшего завода "Самсон" завершилось строительство детсада.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Петербурга

Теги: воспитатели россии, конкурс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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