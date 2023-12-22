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Петербургские фигуристы взяли шефство над бакланом Ленинградского зоопарка
Сегодня, 17:10
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Петербургские фигуристы взяли шефство над бакланом Ленинградского зоопарка

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Кроме того, Анастасия Мишина и Александр Галлямов организовали аукцион для сбора средств, которые будут направлены на помощь животным зверинца.

Известные фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов недавно стали опекать баклана из Ленинградского зоопарка. Об этом пишет spb.aif.ru.

У нас плотный график, очень сложно выгуливать даже собачку. А вот понаблюдать за бакланами – это круто. У нас был небольшой выбор животных под опеку, и мы решили, что баклан – очень интересная идея. В дальнейшем, может быть, захотим ещё кого-то взять.

Анастасия Мишина, фигуристка

Александр Галлямов  добавил, что к вопросу опеки они с Мишиной  решили подойти нестандартно. Был еще один вариант - также птица. После соревнований фигуристы всё обсудили и приняли решение в пользу баклана. Эти птицы отлично ловят рыбу и заслуживают только положительных отзывов, как и их новые опекуны после выступлений.

Кроме того, фигуристы организовали аукцион для сбора средств, которые будут направлены на помощь животным зверинца.

Ранее  в Ленинградском зоопарке показали, как обедает даман Сеня.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: ленинградский зоопарк, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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