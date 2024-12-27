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Петербургская телебашня засияет в Международный женский день

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Архитектурно-художественную подсветку включат 8 марта в 18:50.

В Международный женский день засияет телебашня Петербурга. Архитектурно-художественную подсветку включат 8 марта в 18:50. Ее работа продлится до 07:30 следующего дня, 9 марта, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. 

Кроме того, в субботу станет бесплатным Государственный Эрмитаж – речь идет о Главном музейном комплексе и Главном штабе. Количество билетов ограничено пропускной способностью. Учреждение будет открыто с 11:00 до 20:00. 

Видео: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: международный женский день, телебашня
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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