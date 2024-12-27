Петербургская телебашня засияет в Международный женский день

Архитектурно-художественную подсветку включат 8 марта в 18:50.

В Международный женский день засияет телебашня Петербурга. Архитектурно-художественную подсветку включат 8 марта в 18:50. Ее работа продлится до 07:30 следующего дня, 9 марта, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Кроме того, в субботу станет бесплатным Государственный Эрмитаж – речь идет о Главном музейном комплексе и Главном штабе. Количество билетов ограничено пропускной способностью. Учреждение будет открыто с 11:00 до 20:00.

Видео: Telegram / Пиотровский Online