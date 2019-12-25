Эрмитаж 8 марта можно будет посетить бесплатно

На одного человека разрешено оформить не более трех билетов.

Государственный Эрмитаж в преддверии Международного женского дня подготовил для петербуржцев и гостей города подарок. Главный музейный комплекс и Главный штаб можно будет посетить бесплатно 8 марта.

Входной билет получится оформить заранее на сайте: tickets.hermitagemuseum.org. С 5 марта праздничные билеты начнут постепенно размещать в отдельной вкладке.

Также бесплатные билеты можно будет получить непосредственно 8 марта в кассах Главного музейного комплекса и Главного штаба. Пресс-служба Эрмитажа

Количество билетов ограничено пропускной способностью. На одного человека разрешено оформить не более трех билетов.

В субботу музей открыт с 11:00 до 20:00, кассы будут работать до 19:00.

Такую же акцию запустил ГМЗ "Царское Село".

Фото: Piter.TV