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Эрмитаж 8 марта можно будет посетить бесплатно
Сегодня, 9:23
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Эрмитаж 8 марта можно будет посетить бесплатно

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На одного человека разрешено оформить не более трех билетов.

Государственный Эрмитаж в преддверии Международного женского дня подготовил для петербуржцев и гостей города подарок. Главный музейный комплекс и Главный штаб можно будет посетить бесплатно 8 марта. 

Входной билет получится оформить заранее на сайте: tickets.hermitagemuseum.org. С 5 марта праздничные билеты начнут постепенно размещать в отдельной вкладке. 

Также бесплатные билеты можно будет получить непосредственно 8 марта в кассах Главного музейного комплекса и Главного штаба. 

Пресс-служба Эрмитажа 

Количество билетов ограничено пропускной способностью. На одного человека разрешено оформить не более трех билетов. 

В субботу музей открыт с 11:00 до 20:00, кассы будут работать до 19:00. 

Такую же акцию запустил ГМЗ "Царское Село".

Фото: Piter.TV 

Теги: 8 марта, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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