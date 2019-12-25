"Царское Село" поздравит женщин с 8 Марта бесплатным посещением музеев

Вход в экспозиции будет открыт с 10:00 до 18:00.

Музей-заповедник "Царское Село" подготовил праздничную акцию ко Дню 8 Марта. В этот день женщины смогут бесплатно посетить две экспозиции: "Придворный экипаж в Царском Селе" в павильоне "Дежурная конюшня" и музей "Россия в Великой войне" в Ратной палате. Также в течение дня в этих музеях будут проходить экскурсии.

Выставка "Придворный экипаж в Царском Селе", расположенная рядом с Екатерининским дворцом, знакомит посетителей с историей придворного транспорта XVIII–XIX веков. Экспозиция включает коллекцию карет, изготовленных мастерами России и Западной Европы. Среди представленных экспонатов — роскошные парадные экипажи, использовавшиеся во время церемоний, прогулочные и городские кареты, детские экипажи и сани, принадлежавшие членам императорской семьи.

В музее "Россия в Великой войне", размещённом в Ратной палате, гости смогут узнать о судьбах участников Первой мировой войны, рассмотреть подлинные образцы оружия, формы, документы и фотографии того времени. Выставка рассказывает о жизни солдат и офицеров, работе Красного Креста в Российской империи, а также о значении этого исторического периода в культуре и искусстве. Этот музей стал первым в современной России, полностью посвящённым событиям Первой мировой.

Вход в экспозиции будет открыт с 10:00 до 18:00, кассы работают до 17:00. Павильон "Дежурная конюшня" расположен по адресу: г. Пушкин, Садовая улица, 8, а Ратная палата — на Фермской дороге, 5А.

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Фото: ГМЗ "Царское Село"