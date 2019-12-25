Петербургская "Теплосеть" перешла на режим повышенной готовности ко дню ВМФ

В связи с этим аварийно-ремонтным бригадам выдали дополнительную спецтехнику.

В субботу, 24 июня, стало известно, что петербургские теплоэнергетики подготовились к возможным прорывам в праздник. Об этом сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Петербурга".

Так, в воскресенье, 25 июля, "Теплосеть" будет работать в режиме повышенной готовности. В связи с этим аварийно-ремонтным бригадам выдали дополнительную спецтехнику. Кроме этого, в день празднования руководители изменят график работы: их дежурство станет круглосуточным. Специалисты должны будут обеспечить бесперебойную и надежную работу оборудования тепловых сетей.

Ранее мы сообщали, что во время парада ВМФ в Кронштадте посетители не смогут войти в парки и скверы. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой места массового скопления людей 25 июля запретят посещать в течение суток.

Фото: Piter.tv