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Петербург вошел в рейтинг самых популярных летних направлений у россиян
Сегодня, 13:01
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Петербург вошел в рейтинг самых популярных летних направлений у россиян

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Самыми востребованными зарубежными направлениями летом станут Армения, Турция, Киргизия и Казахстан. 

Петербург вошел в топ самых популярных авианаправлений у россиян для летнего отдыха. Северная столица замкнула тройку городов. Об этом сообщили на портале  Peterburg2 со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Лидером рейтинга стала Москва, в которую отправятся в жаркий сезон 18,2% туристов. Еще 15,6% от всех бронирований относится к Сочи. В город на Неве было забронировано 10,7% от всех авиазаказов. 

Самыми востребованными зарубежными направлениями летом станут Армения, Турция, Киргизия и Казахстан. 

Ранее на Piter.tv: стало известно, что почти треть петербуржцев проведут отпуск на даче.

Фото: Pexels

Теги: отдых, отпуск, перелеты, поездки, путешествия, самолеты, туризм, туры
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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