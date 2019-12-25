Петербург вошел в рейтинг самых популярных летних направлений у россиян

Самыми востребованными зарубежными направлениями летом станут Армения, Турция, Киргизия и Казахстан.

Петербург вошел в топ самых популярных авианаправлений у россиян для летнего отдыха. Северная столица замкнула тройку городов. Об этом сообщили на портале Peterburg2 со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Лидером рейтинга стала Москва, в которую отправятся в жаркий сезон 18,2% туристов. Еще 15,6% от всех бронирований относится к Сочи. В город на Неве было забронировано 10,7% от всех авиазаказов.

Самыми востребованными зарубежными направлениями летом станут Армения, Турция, Киргизия и Казахстан.

Ранее на Piter.tv: стало известно, что почти треть петербуржцев проведут отпуск на даче.

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