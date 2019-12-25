За период оттепели Петербург потерял 10 сантиметров снега

На город надвигается атмосферный фронт, из-за которого сегодня почти весь день будет идти снег.

За период оттепели Петербург потерял 10 сантиметров снежного покрова. Сейчас его высота составляет всего 18 сантиметров. Об этом в своем tg-канале сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Теперь должен начаться обратный процесс накопления снега, особенно в ближайших окрестностях, на Карельском перешейке. Александр Колесов, синоптик

По словам специалиста, в пятницу в конце дня высота покрова в Петербурге будет на 3-5 сантиметров больше. На город надвигается атмосферный фронт, из-за которого сегодня почти весь день будет идти снег. Кроме того, усилится ветер до 7-12 м/с.

Из-за нового циклона в городе на Неве в течение двух дней будет тепло. В Северной столице температура воздуха будет около нуля, в Ленобласти — немного ниже нуля. Александр Колесов отметил, что в городе на Неве температура может перейти в слабый плюс. 22 декабря выпадет мокрый снег.

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