В Петербурге 22 декабря ожидается мокрый снег

Осадки будут более интенсивные во второй половине дня.

Перед выходными Северная столица будет ощущать влияние тёплого сектора очередного атлантического циклона, замедляющего своё движение над южными районам Скандинавии.

По словам ведущего специалиста погодного центра "Фобос" Михаила Леуса, в такой ситуации в регионе сохранится облачная погода, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, более интенсивные во второй половине дня. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица.

Температура воздуха 22 декабря в Петербурге 0…+2 градуса, по Ленобласти -2…+3 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывистый.

В субботу временами будут идти снег, мокрый снег, гололедица и около 0 градусов.

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