Петербург побил сразу три температурных рекорда в марте

Сегодня в Северной столице зафиксирована небывалая для марта жара: столбики термометров поднялись до +16,1°C. По словам главного синоптика города Александра Колесова, это самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений в первый весенний месяц.
Помимо абсолютного мартовского рекорда, сегодня перекрыты еще два показателя: превышен суточный максимум 2007 года на 1,4 градуса и установлен новый рекорд самого тёплого дня с начала 2025 года.
Аномальное тепло связано с приходом воздушных масс из южных регионов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура останется на 7–10 градусов выше климатической нормы.
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Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Это не надолго. Практика таких рекордов говорит о том, что очень скоро должен произойти баланс и температура уйдёт в небольшой "минус". Местные это знают, а вот заезжие местечковые уже и шорты из сундуков достали. Смешные, ещё в начале мая снежок выпадет! Ха-ха!