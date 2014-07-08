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Петербург побил сразу три температурных рекорда в марте
Сегодня, 15:47
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Петербург побил сразу три температурных рекорда в марте

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Столбики термометров 30 марта показали больше +16 градусов.

Сегодня в Северной столице зафиксирована небывалая для марта жара: столбики термометров поднялись до +16,1°C. По словам главного синоптика города Александра Колесова, это самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений в первый весенний месяц.

Помимо абсолютного мартовского рекорда, сегодня перекрыты еще два показателя: превышен суточный максимум 2007 года на 1,4 градуса и установлен новый рекорд самого тёплого дня с начала 2025 года.

Аномальное тепло связано с приходом воздушных масс из южных регионов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура останется на 7–10 градусов выше климатической нормы.

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Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"

Теги: александр колесов, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
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Минус
Степанов Олег
Сегодня 16:37

Это не надолго. Практика таких рекордов говорит о том, что  очень скоро должен произойти баланс и температура уйдёт в небольшой "минус". Местные это знают, а вот заезжие местечковые уже и шорты из сундуков достали. Смешные, ещё в начале мая снежок выпадет! Ха-ха!

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