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"Лахта Центр" в фантастических кадрах солнечного затмения
Сегодня, 12:04
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"Лахта Центр" в фантастических кадрах солнечного затмения

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Солнечное затмение петербуржцы наблюдали почти 1,5 часа.

Частичное солнечное затмение подарило петербуржцам необычное зрелище: самый высокий небоскреб Европы — Лахта Центр — оказался в центре космического шоу.

Фотографы успели запечатлеть момент, когда Луна закрыла часть солнечного диска, создав эффектную подсветку для 462-метровой башни. Особенно впечатляющие кадры опубликовало сообщество "Астро Фото Болото" — на них силуэт небоскреба контрастирует с затемненным солнцем.

Следующее солнечное затмение, которое будет видно в Северной столице, произойдет только 12 августа 2026 года.

Ранее Piter.TV сообщал, что появилось видео со стеклянным куполом над вестибюлем "Юго-Западной".

Фото: Telegram / Астро Фото Болото (dm1triy)

Теги: лахта центр, солнечное затмение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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