Петербург передаст ветеранам боевых действий 450 квартир

Губернатор вручил очередникам документы на жилплощадь.

Накануне Дня защитника отечества губернатор Северной столицы Александр Беглов вручил 15-ти очередникам из числа ветеранов боевых действий документы на право владения жилплощадью. Всего в 2025 году свои квартиры от города получат 450 человек, – сообщают в пресс-службе Смольного.

Сегодня наши бойцы с честью выполняют поставленные задачи в ходе специальной военной операции. Наше дело – обеспечить максимум поддержки их родным и близким. Помочь тем, кто возвращается с фронта. Гарантировать бойцам, ветеранам и членам их семей достойное качество жизни. И на первом месте, конечно, достойное жилье. Сегодня вручили документы на 15 квартир для ветеранов и их семей. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Как отмечают в пресс-службе, за последние 5 лет городская "очередь на жилье" сократилась на 43%. В 2024 году жильем из городского фонда было обеспечено 445 семей.

Беглов подчеркнул, что все сражающиеся за Отечество могут рассчитывать на такую форму поддержки от правительства Петербурга.

Комфортные жилищные условия для всех горожан – один из десяти приоритетов развития нашего мегаполиса. Благополучие города начинается с благополучия в доме. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что в жилом квартале около площади Калинина установили 26 светодиодных светильников.

Фото: Piter.TV