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Во вторник в Петербурге ожидается облачная погода с дождями
Сегодня, 9:02
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Во вторник в Петербурге ожидается облачная погода с дождями

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Температура воздуха днем в городе будет около +22.

Во вторник, 29 июня, в Петербурге ожидается преимущественно облачная погода с дождями. В восточной половине Ленобласти местами возможны сильные дожди с грозами. Об этом в Facebook написал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода будет формироваться под влиянием периферии циклона, выходящего своим центром на запад Вологодской области. Днем температура воздуха составит +21...+23, по области — до +25. Ветер — северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 753 мм рт. ст.

Накануне в МЧС предупреждали об усилении ветра и дожде.

Фото: Piter.TV

Теги: осадки, погода, синоптик
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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