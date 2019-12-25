Во вторник в Петербурге ожидается облачная погода с дождями

Температура воздуха днем в городе будет около +22.

Во вторник, 29 июня, в Петербурге ожидается преимущественно облачная погода с дождями. В восточной половине Ленобласти местами возможны сильные дожди с грозами. Об этом в Facebook написал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода будет формироваться под влиянием периферии циклона, выходящего своим центром на запад Вологодской области. Днем температура воздуха составит +21...+23, по области — до +25. Ветер — северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 753 мм рт. ст.

Накануне в МЧС предупреждали об усилении ветра и дожде.

Фото: Piter.TV