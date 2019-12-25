  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
МЧС: во вторник ожидаются усиление ветра и дожди в Петербурге
Сегодня, 13:10
795
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

МЧС: во вторник ожидаются усиление ветра и дожди в Петербурге

0 0

Засуха сменяется дождями. Спасатели просят горожан быть внимательными и осторожными.

Во вторник, 29 июня, главное управление МЧС по Петербургу предупреждает горожан об ухудшении погоды со ссылкой на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

На город обрушатся дожди, местами ливневые. Ветер будет дуть с северо-востока, севера до 12 метров в секунду. В связи с этим повышается вероятность различных происшествий и аварий. Спасатели убедительно просят водителей и пешеходов быть аккуратнее на дорогах и не ходить возле слабо укрепленных конструкций.

Напомним, телефоны служб МЧС: "01", а для владельцев мобильных телефонов – "112" и "101.

Ранее мы писали, что МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге и области.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, усиление ветра
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии