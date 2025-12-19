Петербург выкупит здание детсада №29 в Песочном

В нем есть бассейн и помещения для развивающих и спортивных занятий, также обустроены игровые площадки.

Петербург приобретет здание детского сада №29 на Ленинградской улице в Песочном. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили 8 января в Смольном.

Площадь учреждения в Курортном районе составляет 2,4 тыс. "квадратов". Детсад рассчитан на 110 воспитанников, в нем есть бассейн и помещения для развивающих и спортивных занятий, также обустроены игровые площадки. Приобретается здание для "развития, совершенствования и обеспечения жителей микрорайона объектами социальной инфраструктуры".

Фото: Piter.TV