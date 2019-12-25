Петербург купил более 1200 "социальных" квартир с начала года

Они предназначены для детей-сирот и льготных категорий горожан.

Петербург заключил 1206 контрактов на покупку "социальных" квартир с начала 2022 года. Общая стоимость составляет почти 7 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений.

Не позднее 2024 года город получит по всем заключенным или находящимся сейчас на стадии подписания госконтракта 1096 однокомнатных, 83 двухкомнатных, 14 трехкомнатных, 11 четырехкомнатных и по 1 пятикомнатной и шестикомнатной квартире.

Отмечается, что на вторичном рынке были куплены 142 квартиры, их передадут до конца этого года.

Всего в этом году власти Петербурге приняли 654 квартиры в Выборгском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Курортном, Невском, Петродворцовом, Пушкинском районах.

Ранее Piter.tv писал о том, что цены на жилье в петербургских новостройках вновь подскочили.

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Фото: Piter.tv