Цены на жилье в петербургских новостройках вновь подскочили

Известно, что серьезно выросли цены в Красноярске (+3,9 процента), в Самаре (+3,8 процента) и в Новосибирске (+3,7 процента).

В Петербурге вновь выросли цены на жилье в новостройках. Сегодня стоимость одного квадратного метра составляет 166,1 тыс. рублей. Об этом сообщили аналитики ЦИАН.

Квартиры в Северной столице подорожали на 0,5 процента за месяц. В России – на 0,6 процента. Так, в городах миллионниках один "квадарат" стоит около 130 тыс. рублей.

Известно, что серьезно выросли цены в Красноярске (+3,9 процента), в Самаре (+3,8 процента) и в Новосибирске (+3,7 процента). Но есть города, в которых покупателям недвижимости все же повезло. Так, например, в Челябинске цены на жилье упали на 10 процентов. В Омске жилье стало дешевле на 2,6 процента, в Волгограде – на 1,5 процента.

Ранее на Piter.tv: градостроительная комиссия рассмотрела восемь обращений застройщиков городских территорий.

Фото: Piter.TV