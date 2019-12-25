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Градостроительная комиссия рассмотрела восемь обращений застройщиков городских территорий
Сегодня, 10:20
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Градостроительная комиссия рассмотрела восемь обращений застройщиков городских территорий

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Заседание прошло под председательством вице-губернатора Николая Линченко.

Из 8 заявленных проектов члены Градкомиссии поддержали 7, 1 был отправлен на доработку, сообщил портал "Строительный Петербург".

Свои проекты на рассмотрение предложили ООО "Юнитис", ООО СК "Доступное жилье", ООО "ЗАПСТРОЙ", ООО "РСТИ на Тамбасова", ООО "РСТИ на Фучика-1", ИП Рыжов Вячеслав Викторович, ООО "Специализированный застройщик "Терминал-Ресурс", ООО "Специализированный застройщик "Дом на Черной речке".

По словам Николая Линченко, Градкомиссия работает уже больше года. 

Мы ждем от застройщиков четких планов по каждой территории и конкретных вариантов решений в отношении социальной и транспортной инфраструктуры. Наша задача – не гнать метраж, а обеспечить петербуржцев комфортным жильем.

Ранее Piter.tv рассказывал, какие проекты комиссия поддержала в августе. 

Фото: Piter.tv

Теги: градостроительная комиссия, застройщики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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