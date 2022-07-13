В поселке Песочный вор вынес украшения из церкви

В поселке Песочный мужчина украл из церкви Серафима Саровского украшения. Инцидент произошел накануне, 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В полицию обратился служащий церкви. Он рассказал, что неизвестный днем проник в храм и незаметно вынес золотой крест, серьги и два кольца.
Материальный ущерб устанавливается. Сейчас правоохранители изучают видео с камер наблюдения.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: пьяная пенсионерка ранила ножом сына на Ленинском проспекте.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все