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Пьяная пенсионерка ранила ножом сына на Ленинском проспекте
Сегодня, 8:06
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Пьяная пенсионерка ранила ножом сына на Ленинском проспекте

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Пострадавший помещён в отделение реанимации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 28 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома №92 по Ленинскому проспекту мужа заявителя ранила ножом его мать. Об этом стало известно Piter.TV.

По указанному адресу был обнаружен 52-летний мужчина с ножевым ранением в области живота, который был госпитализирован с проникающим колото-резаным ранением передней брюшной стенки и ранением большого сальника в состоянии средней степени тяжести. Он помещён в отделение реанимации.

На месте происшествия по подозрению в совершении данного преступления, задержана 71-летняя пенсионерка, которая находясь по месту жительства в алкогольном опьянении ранила сына на фоне затяжного конфликта, Женщина опрошена, отпущена под обязательство о явке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что приговор за ограбление таксиста вынесли жителю Петербурга.

Фото: Piter.TV

 

 

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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