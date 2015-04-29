Петербуржец оказался в реанимации с ножевым ранением после романтического ужина

За помощью обратилась девушка пострадавшая, заявив, что он споткнулся и упал на нож. Однако следователи рассматривают другую версию событий.

В ночь на четверг, 28 декабря, в Елизаветинскую больницу был доставлен 20-летний житель Колпино с ножевым ранением в левой части груди. Об этом стало известно Piter.TV.

Сообщение о происшествии поступило от возлюбленной пострадавшего. Она сообщила, что молодой человек резал колбасу, споткнулся об игрушку и случайно упал на нож. Позже прояснилась другая версия событий: по предварительным данным, молодая пара повздорила. Хотя девушка утверждает, что не причинила своему парню вреда, эта версия также проверяется.

На данный момент молодой человек находится в реанимации.

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Фото: Piter.TV