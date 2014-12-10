Приговор за ограбление таксиста вынесли жителю Петербурга

Мужчина проведёт шесть лет в колонии.

Житель Петербурга признан виновным в совершении разбойного нападения и получил приговор от Красносельского районного суда. По информации, предоставленной Объединенной пресс-службой судов города, подозреваемый и его сообщники похитили у таксиста более 1,4 млн рублей.

Известно, что мужчина полностью признал свою вину и выплатил компенсацию потерпевшему. В ходе судебного заседания он также извинился перед пострадавшим.

В результате суд приговорил подозреваемого к пяти годам лишения свободы. Учитывая предыдущие приговоры, общий срок лишения свободы для Русакова составит шесть лет непрерывного заключения в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала подозреваемых в краже шпунтов на 3 млн рублей из Левашово.

Фото: Piter.TV