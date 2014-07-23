Ленобласть перед началом учебного года обустраивает пешеходные переходы

Работа ведется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

В преддверии нового учебного года по 22 адресам в 10 муниципальных районах Ленобласти по маршрутам следования в школы и досуговые учреждения обустраиваются безопасные пешеходные переходы. Работа ведется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщила администрация Ленобласти.

Перед пешеходными переходами ставятся мигающие желтым светофоры, автономное освещение, дополнительные знаки, шумовые полосы и монтируются "лежачие полицейские". Все меры призваны сделать переходы максимально заметными в любое время суток.

Ранее в Петербурге на перекрестке Дровяной и 10-ой Красноармейской появился пешеходный переход.

Фото: администрация Ленобласти