На перекрестке Дровяной и 10-ой Красноармейской появился пешеходный переход

Петербургская прокуратура добилась оборудования пешеходного перехода на одном из участков в Адмиралтейском районе.

Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, во время проверки участка на перекрестке Дровяной и 10-й Красноармейской улицы было установлено, что там нет пешеходного перехода.

Теперь, после поручения прокурора Адмиралтейского района, СПб ГКУ "Дирекций по организации дорожного движения Санкт-Петербурга" оборудовала участок пешеходным переходов.

Ранее сообщалось, что в Кудрово демонтируют почти сотню гаражей ради строительства подземного пешеходного перехода.

Видео: прокуратура Петербурга