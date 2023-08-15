На перекрестке Дровяной и 10-ой Красноармейской появился пешеходный переход

Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, во время проверки участка на перекрестке Дровяной и 10-й Красноармейской улицы было установлено, что там нет пешеходного перехода.
Теперь, после поручения прокурора Адмиралтейского района, СПб ГКУ "Дирекций по организации дорожного движения Санкт-Петербурга" оборудовала участок пешеходным переходов.
Ранее сообщалось, что в Кудрово демонтируют почти сотню гаражей ради строительства подземного пешеходного перехода.
Видео: прокуратура Петербурга
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