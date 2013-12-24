В Кудрово демонтируют почти сотню гаражей ради строительства подземного пешеходного перехода

Одновременно с этим будут вестись работы на Мурманском шоссе и сооружение опор для будущей конструкции.

В Кудрово продолжают строить новую развязку, созданию которой мешают стоящие неподалеку гаражи: сейчас идут работы по их сносу. Об этом рассказали дорожники региона в своём Telegram-канале.

Специалистам предстоит снести 99 боксов кооператива "Кристалл" с помощью ковша. Большинство собственников вывезли свои вещи с территории.

Вместо бетонных гаражей на Центральной улице будет возведён подземный пешеходный переход. Одновременно с этим будут вестись работы на Мурманском шоссе и сооружение опор для будущей конструкции.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Сортавала" в Ленобласти продолжается ремонт путепровода.

Видео: Telegram / Dorogi_lo