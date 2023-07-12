На трассе "Сортавала" в Ленобласти продолжается ремонт путепровода

На участке временно вели реверсивное движение.

На трассе "Сортавала" вблизи посёлка Лосево продолжаются работы по ремонту путепровода и подходов к нему. Как сообщил Telegram-канал Dorogi_lo, на 76-ом км дороги введено реверсивное движение, что стало причиной огромных пробок.

Путепровод над железной дорогой является одним из двух сооружений на Новоприозерском шоссе, ранее являвшихся собственностью предприятия "Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта". Долгое время он обходился без ремонта и сейчас находится в плачевном состоянии.

В начале текущего года Росреестр официально зарегистрировал переход права собственности к государству. Работы начались в прошедшем мае: всего за несколько месяцев дорожники успели уложить почти 2 км нового асфальта, кроме нанести разметку, заменить бордюрный камень бордюры и часть старых барьеров-ограждений.

Реверсивное движение у Лосево продлится до 30 июля. В этот период светофор работает по минуте в каждую сторону.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти отремонтирована дорога между деревнями Пейпия и Пятчино.

Видео: Telegram / Dorogi_lo