Первый новогодний маршрут представлен в Петербурге

Начало путешествия по маршруту №1 запланировано на Дворцовой площади, где располагается главная городская ёлка.

Специально для любителей пеших прогулок в 2026 году разработаны уникальные маршруты по праздничному Петербургу, длина которых колеблется от трёх до пяти километров. Впервые представлен маршрут №1, подробности о котором раскрыл вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Начало путешествия по маршруту №1 запланировано на Дворцовой площади, где располагается главная городская ёлка. Далее гости и жители города отправятся к месту расположения Рождественской ярмарки. Затем предлагается осмотреть достопримечательности Александровского сада, совершить прогулку по живописным улицам Адмиралтейского проспекта и Конногвардейского бульвара. Путешествие продолжается вдоль водных артерий — набережной Крюкова канала и реки Фонтанки. В завершение прогулки маршрут приведёт на Московский проспект и завершится на Сенной площади.

Описание других маршрутов, посвящённых знаковым местам Северной столицы, планируется опубликовать позднее.

Ранее Пиотровский озвучил планы Смольного на "Ленфильм".

Фото: Piter.TV; Telegram / Пиотровский Online