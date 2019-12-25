Пиотровский озвучил планы Смольного на "Ленфильм"

Здесь собираются организовать инфраструктуру, включающую кафе и рестораны, посвященные кинематографическому искусству.

Администрация Петербурга планирует создать открытую зону на территории киностудии "Ленфильм", расположенной на Петроградской стороне. Здесь собираются организовать инфраструктуру, включающую кафе и рестораны, посвященные кинематографическому искусству, сообщает вице-губернатор города Борис Пиотровский в эфире телеканала "78".

По его словам, превращение пространства "Ленфильма" в общегородскую достопримечательность требует поэтапного подхода, так как часть площадей принадлежит частным владельцам. Тем не менее власти намерены интегрировать студию в культурную жизнь города, сделав её доступной для прогулок и досуга.

Основная цель проекта, подчеркнул Пиотровский, состоит в сохранении студийной специализации на создание фильмов, преимущественно исторических и патриотических лент. Одновременно территория должна превратиться в комфортную площадку мирового класса для кинопроизводителей, привлекательную высоким уровнем сервиса: оборудованием, павильонами, разрешениями на съемки и прочими необходимыми ресурсами.

Еще одной важной инициативой вице-губернатора является создание единого центра организации кинопродукции на площадке "Ленфильма", куда планируется перенести кинокомиссию, ответственную за согласования съёмочного процесса.

Фото: ВКонтакте / Киностудия "Ленфильм"