Новогоднюю программу "Ленфильма" посвятят легендарному фильму "Снежная королева"

Со 23 декабря по 5 января на знаменитой киностудии "Ленфильм" гостей ждет яркое праздничное событие — увлекательное путешествие в мир новогодних чудес. Организаторы поделились подробностями с изданием "Вечерний Санкт-Петербург".

Зрителей ожидает захватывающее действо, вдохновленное классической историей "Снежная королева". Главным местом действия станет знаменитый съемочный павильон, превращённый в живописный зимний замок Снежной Королевы. Здесь гостей ждут впечатляющие сцены со снежными бурей, создаваемыми криопушками, и магическими световыми эффектами, рассеивающими ледяные чары.

Особенностью постановки станет интерактивность: дети не просто станут зрителями истории, а окажутся непосредственными участниками волшебного приключения, каждая сцена которого наполнена удивительными сюрпризами и создает неповторимую атмосферу зимнего торжества.

Дополнят впечатление специально созданные фотозоны, где малыши и взрослые смогут запечатлеться в роли героев любимых фильмов, снятых на "Ленфильме". Артисты и акробаты придадут празднику дополнительное очарование, создавая ощущение настоящего семейного веселья.

Завершением каждой сказки станет вручение подарка детям, чтобы сохранить воспоминания о добром предновогоднем настроении.

Программа предназначена для малышей возрастом от 3 до 10 лет и рекомендована для посещения всей семьей.

Фото: предоставлено пресс-службой проекта