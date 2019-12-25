Комитет по благоустройству Петербурга восстанавливает парковые дорожки после сезонных нагрузок

Капитальные работы уже завершены в Верхне-Ивановском сквере (где восстановили ширину дорожек) и в сквере "Скорбящая Родина".

Специалисты подведомственных предприятий Комитета по благоустройству ведут ремонт пешеходных зон с щебеночно-набивным покрытием. Как сообщает пресс-служба ведомства, работы охватывают весь город и идут в том числе в Петровском парке и саду Морского собора в Кронштадте, а также у храма Петра и Павла в Сестрорецке.

В Комитете пояснили, что за год маршруты испытывают серьезные нагрузки из-за осадков, перепадов температур и интенсивного движения, что приводит к вымыванию щебня и образованию выбоин. Регулярный уход позволяет предотвратить разрушения.

Капитальные работы уже завершены в Верхне-Ивановском сквере (где восстановили ширину дорожек) и в сквере "Скорбящая Родина". В Полежаевском парке обновление только началось: на Аллее Славы от Клиновского моста до Церкви святой Нины специалисты очищают поверхность, распределяют гранитный отсев и утрамбовывают его катком.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Энгельса открыли новую площадку для выгула собак.

Фото: Пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга