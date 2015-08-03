На проспекте Энгельса открыли новую площадку для выгула собак

Пространство разделено на два практически равных сектора: один оснащен тренажерами для крупных пород, второй – для мелких.

На проспекте Энгельса в Выборгском районе начала работу новая специализированная территория для дрессировки и выгула домашних животных. Члены Общественного совета комитета по благоустройству Петербурга совместно с представителями районной администрации провели инспекцию объекта, чтобы оценить его соответствие установленным требованиям.

Как сообщила пресс-служба ведомства, пространство разделено на два практически равных сектора: один оснащен тренажерами для крупных пород, второй – для мелких. Между площадками предусмотрена перегородка, которая наглухо закрывается во избежание конфликтов между животными.

Члены Общественного совета отметили удобство этого пространства: для собак установлено все необходимое прочное оборудование, а для их хозяев предусмотрены комфортные скамейки и урны. Кроме того, высокое ограждение исключает возможность побега питомцев.

С 2019 года в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" и согласно губернаторской концепции "10 приоритетов развития города" в Северной столице было построено уже 26 подобных объектов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ввели единый стандарт табличек "Осторожно, собака!".

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга