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Пешеход решил перейти дорогу вне "зебры" на Московском проспекте и попал под колеса

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Пользователей социальных сетей удивили действия пострадавшего.

Водитель сбил пешехода на Московском проспекте. Piter.TV публикует видео, на котором видно, что пострадавшего задело краем автомобиля.

Авария произошла утром 4-го января недалеко от станции метро "Сенная площадь". Мужчина решил перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода. Он решил это сделать неспеша, при том что прямо в его сторону двигалась машина.

О состоянии пешехода пока не известно, но, по словам очевидцев, он подавал признаки жизни. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажирка каршеринга погибла после ДТП на Разъезжей улице. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, пешеход
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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