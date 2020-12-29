Пешеход решил перейти дорогу вне "зебры" на Московском проспекте и попал под колеса

Пользователей социальных сетей удивили действия пострадавшего.

Водитель сбил пешехода на Московском проспекте. Piter.TV публикует видео, на котором видно, что пострадавшего задело краем автомобиля.

Авария произошла утром 4-го января недалеко от станции метро "Сенная площадь". Мужчина решил перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода. Он решил это сделать неспеша, при том что прямо в его сторону двигалась машина.

О состоянии пешехода пока не известно, но, по словам очевидцев, он подавал признаки жизни.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажирка каршеринга погибла после ДТП на Разъезжей улице.

Видео: Piter.TV