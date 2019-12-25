С 18 по 22 ноября в Петербурге и Ленобласти проходит профилактика ПДД

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 18 по 22 ноября проходит мероприятие "Пешеход, пешеходный переход". В ходе профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции производят надзор за соблюдением ПДД вблизи пешеходных переходов, – следует из сообщения пресс-службы региональной ГАИ.
В рамках мероприятия сотрудники дорожной полиции проводят с нарушителями разъяснительные беседы и рассказывают о последствиях подобных нарушений.
ГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Ранее сообщалось, что нетрезвый петербуржец повредил два автомобиля у гостиницы на площади Александра Невского.
Фото: ГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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