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С 18 по 22 ноября в Петербурге и Ленобласти проходит профилактика ПДД
Сегодня, 20:26
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С 18 по 22 ноября в Петербурге и Ленобласти проходит профилактика ПДД

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Она реализуется в рамках акции "Пешеход, пешеходный переход" от ГАИ.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 18 по 22 ноября проходит мероприятие "Пешеход, пешеходный переход". В ходе профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции производят надзор за соблюдением ПДД вблизи пешеходных переходов, – следует из сообщения пресс-службы региональной ГАИ.

В рамках мероприятия сотрудники дорожной полиции проводят с нарушителями разъяснительные беседы и рассказывают о последствиях подобных нарушений.

ГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ранее сообщалось, что нетрезвый петербуржец повредил два автомобиля у гостиницы на площади Александра Невского.

Фото: ГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: гаи, пешеход пешеходный переход, соблюдение пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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