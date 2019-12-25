Первокурсник СПбГУ занял первое место на математической олимпиаде в Болгарии

Участники из Северной столицы оставили позади 69 мировых вузов, в общей сложности набрав 310 баллов в командном зачёте.

Команда Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) одержала победу на 30-ой международной студенческой олимпиаде по математике IMC-2023. Мероприятие прошло в болгарском Благоевграде. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru.

Участники из Северной столицы оставили позади 69 мировых вузов, в общей сложности набрав 310 баллов в командном зачёте. Особенно отличился студент 1 курса СПбГУ Максим Туревский. Молодой человек стал абсолютным победителем, набрав 93 балла и обойдя почти 400 участников.

Второе место досталось студентам Ягеллонского университета Польши, а "бронзу" получила команда Тель-Авивского университета Израиля.

Ранее мы сообщили о том, что губернатор Подмосковья поздравил физтех-лицей с победой на олимпиаде в Токио.

Фото: Pxhere