В 2024 году в первые классы пойдут 69 тыс. детей

В прошлом году в первый класс пошло 68 тыс. детей.

В ходе пресс-конференции ТАСС председатель городского комитета по образованию Наталья Путиловская сообщила, что около 69 тыс. детей поступят в первые классы школ Петербурга в 2024 году.

В прошлом году в первый класс пошло 68 тыс. детей, при этом большинство заявлений родители подали в первый день - 1 апреля.

Путиловская отметила, что каждый год эта цифра растет, и в этом году ожидается увеличение на тысячу. Школы смогут принять 69 тыс. первоклассников.

Ранее мы сообщили о том, что о промышленных предприятиях за 90 минут расскажут в Петербурге.

Фото: Piter.TV