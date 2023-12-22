О промышленных предприятиях за 90 минут расскажут в Петербурге

Экскурсия начинается с посещения лаборатории технологического оборудования и оснастки, где с использованием современного оборудования и технологий виртуальной реальности учащиеся познакомятся с процессами проектирования и строительства судов.

Специалисты Петровского колледжа успешно разработали программу обзорной экскурсии, посвящённую процессу становления промышленником, для учащихся 5-9 классов. Официальная информация о данном мероприятии была распространена через пресс-службу комитета по развитию туризма.

Продолжительность экскурсии составляет 90 минут и проходит в историческом здании, которое было построено в 1898 году. В прошлом здесь располагался завод металлических изделий Преловского, а затем оно служило школой в период СССР, а после – железнодорожным училищем. В дальнейшем, здание было отремонтировано и преобразовано в учебные классы и мастерские Петровского колледжа.

Экскурсия начинается с посещения лаборатории технологического оборудования и оснастки, где с использованием современного оборудования и технологий виртуальной реальности учащиеся познакомятся с процессами проектирования и строительства судов. Отдельным экспонатом является интерактивная модель логистического устройства верфи "Звезда" на примере дальневосточной верфи.

В рамках экскурсии также предлагается посетить сварочную и слесарную мастерские. Особое впечатление производит токарная мастерская, где сохранился легендарный станок 16к20, выпущенный в 1990-е годы и успешно создающий изделия, не уступающие по качеству продукции современных "универсалов". Отмечается, что данная экскурсия представляет не только возможности, которые могут быть приобретены в Петровском колледже, но также знакомит с современными промышленными достижениями в области судостроения, строительства, информационных и компьютерных технологий.

Фото: Правительство Петербурга