В Петербурге первоклассник отравился неизвестной жидкостью в гараже отца

Семья полная, на учете в ОДН не состоит. Проводится проверка.

В Петербурге первоклассник попал в больницу с отравлением после того, как выпил неизвестную жидкость в гараже. Об этом стало известно Piter.tv.

Мальчик обратился в больницу в сопровождении отца. Ребёнок был госпитализирован в тяжёлом состоянии с токсическим действием неуточненного вещества.

Со слов отца, мальчик выпил неизвестную жидкость, когда находился с ним в гараже. Семья полная, на учете в ОДН не состоит. Проводится проверка.

В начале октября в Ленобласти шестиклассник попал в ожоговую реанимацию. Мальчик со своим одноклассником решили перелить жидкость из металлической канистры, которую нашли в СНТ "Дубочки". В результате неосторожного обращения с огнем, банка загорелась, и часть горюче-смазочных материалов попала на одежду школьника.

Фото: Piter.tv