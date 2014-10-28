Утром в Петербурге выпал первый снег

Первый снег выпал Петербурге утром 14 ноября, проинформировал ведущий метеоролог центра "Фобос" Михаил Леус.
Согласно сообщению, утренняя проверка данных городской метеостанции подтвердила наличие осадков в виде снега к 6:00.
Выпадение первого снега в этом году наблюдается почти на месяц позже обычной даты, характеризующей периодичность первых зимних осадков в регионе, которая в нынешнем столетии традиционно фиксируется 17 октября.
Ранее мы сообщили о том, что перед выходными в Петербурге похолодает.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
