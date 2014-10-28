  1. Главная
Утром в Петербурге выпал первый снег
Сегодня, 8:17
lizapoluda

Утренняя проверка данных городской метеостанции подтвердила наличие осадков в виде снега к 6:00.

Первый снег выпал Петербурге утром 14 ноября, проинформировал ведущий метеоролог центра "Фобос" Михаил Леус.

Согласно сообщению, утренняя проверка данных городской метеостанции подтвердила наличие осадков в виде снега к 6:00.

Выпадение первого снега в этом году наблюдается почти на месяц позже обычной даты, характеризующей периодичность первых зимних осадков в регионе, которая в нынешнем столетии традиционно фиксируется 17 октября.

Ранее мы сообщили о том, что перед выходными в Петербурге похолодает.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

